’Bruno Mars slaat aanbod festival Coachella af’

De site weet te vertellen dat Silk Sonic, de gelegenheidssamenwerking van Bruno Mars en Anderson .Paak, bovenaan het verlanglijstje van Coachella stond. Maar het duo, dat dit weekend vier Grammy’s in de wacht sleepte waaronder ’hoofdprijzen’ record of the year en song of the year, zou dat aanbod hebben afgeslagen.

Bruno Mars was volgens TMZ degene die de stekker uit het plan trok, omdat er simpelweg niet genoeg tijd was voor de twee om een goede show op te zetten voor Coachella. Het festival wordt in het weekend van 15 april én het weekend daarop gehouden in de Coachella Valley, een woestijngebied zo’n 200 kilometer ten oosten van Los Angeles.

Overgebleven kanshebbers zijn volgens de bronnen van TMZ zanger The Weeknd en rockband The Red Hot Chili Peppers.