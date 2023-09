DJ verdedigt microfoonwerper 50 Cent: weten hoe slecht hij gooit

„Het was een ongeluk, hij mikte niet op haar”, zegt RaaShaun Casey, zoals de diskjockey officieel heet. Tijdens een optreden in Los Angeles gooide 50 Cent op het podium uit frustratie een defecte microfoon weg. Het ding kwam tegen het hoofd van een vrouw die naar het optreden stond te kijken. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis en deed later aangifte bij de politie.

DJ Envy zegt dat er bij het incident geen opzet in het spel was. „We hebben hem ooit de eerste bal zien werpen bij een wedstrijd in de Major League Baseball. We weten hoe slecht hij gooit. Ik weet zeker dat hij dat niet opzettelijk deed”, zegt hij over de rapper die volgens hem „veel spijt” heeft van zijn actie.

50 Cent mocht in 2014 de eerste bal werpen tijdens de MLB-wedstrijd van de New York Mets tegen de Pittsburgh Pirates. Het openen van een honkbalwedstrijd is in de Verenigde Staten vaak weggelegd voor bekendheden of mensen die iets bijzonders hebben gedaan. De rapper ging vol goede moed op de heuvel staan, maar gooide de bal echter meters naast de catcher tegen het gras.