Rembrandt inspireert prof en amateur

De conservatoren Annemies Broekgaarden en Pieter Roelofs beoordeelden met de jury meer dan 8300 inzendingen. „Onze stoutste verwachtingen zijn overtroffen."

Mats Wilbers mag dan pas tien jaar zijn, zijn werk hangt al in twee Amsterdamse musea: in de Hermitage, waar zijn tekentalent ontdekt werd, en in het Rijksmuseum, waar nu de expositie Lang Leve Rembrandt is te zien.