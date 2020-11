Borat laat opnieuw van zich horen vlak voor verkiezingen

„Dames, geloof vooral de Democraten niet, die zeggen dat Trump een hekel heeft aan vrouwen. Hij is juist gek op vrouwen. 26 seksuele slachtoffers van hem zullen daar niet over willen liegen. Hij vindt vrouwen ook veel geld waard, soms maar liefst 130.000 euro per vrouw. Maar alleen als ze heel knap zijn. Als hij aan de macht blijft en daardoor dus niet de gevangenis in hoeft, dan zou jij hetzelfde bedrag kunnen krijgen. President Trump heeft al vaker gezegd dat hij zeer begaan is met vrouwen: jouw lichaam, zijn keus. Vrouwen uit Amerika, dit is de meest belangrijke verkiezing ooit. Dus laat het maar over aan de mannen”, aldus Borat.

Baron Cohen was de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws, nadat zijn tweede Borat-film uitkwam. Hierin werd Rudy Giuliani, de persoonlijk advocaat van Trump, gefilmd terwijl hij met Borats ’filmdochter’ alleen op een hotelkamer zou zijn terwijl zij hem zogenaamd interviewde. Giuliani vroeg de 24-jarige actrice, die zich voordeed als een 15-jarige, ondermeer om haar telefoonnummer en adres. Ook zou Trump volgens hem ’miljoenen mensenlevens gered hebben van het coronavirus’.