Anouk Hoogendijk bevallen van zoontje

Premium VROUW magazine

’Zoenen in het openbaar is al strafbaar: ik had een zwangere, ongetrouwde nanny!’

In Qatar mag je als ongetrouwd stelletje niet hand in hand lopen, laat staan seks hebben. Voor veel mensen een reden om daar weg te blijven. Journalist Margriet Marbus woonde een tijd in het nabije Dubai en vertelt over haar ervaringen in het Midden-Oosten. De goede en de slechte.