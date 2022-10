Premium Het beste van De Telegraaf

Dodelijk drama op festivals: ’Alles en iedereen vloog door elkaar heen’

Door Nick Wijsen Kopieer naar clipboard

Grote paniek bij de Love Parade in 2010. Bezoekers raakten in de verdrukking en werden onder de voet gelopen. 21 mensen, waaronder een Nederlander, kwamen hierbij om het leven. Ⓒ ANP/HH

Paniek, chaos en verdriet: het Halloweenfestival in het Itaewon-district van Seoul eindigde zaterdagavond in een ware nachtmerrie. Tientallen mensen kwamen om het leven toen een enorme menigte in het centrale uitgaansgebied verdrukt raakte. Tragisch genoeg is het niet de eerste keer dat er dodelijke slachtoffers te betreuren zijn op een festival.