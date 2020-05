Prinses Theodora kijkt uit naar haar bruiloft

„In wat ons huwelijksweekeinde had moeten zijn”, schreef prinses Theodora (36), de jongste dochter van de laatste regerende koning van Griekenland, Constantijn en zijn vrouw koningin Anne-Marie als toelichting bij de foto waarop ze stralend poseert met haar Amerikaanse verloofde bij een rijkelijk gedekte tafel „De liefde en steun van vrienden en familie worden enorm gewaardeerd. We kunnen niet wachten om wanneer het weer veilig is met u allen in Griekenland te feesten.”

Twee weken geleden maakte een woordvoerder van de Griekse koninklijke familie bekend dat het huwelijk moest worden uitgesteld. Een nieuwe datum werd niet bekendgemaakt. De in Los Angeles wonende prinses-actrice zou trouwen op het eiland Spetses, waar in 2010 ook haar broer Nikolaos in het huwelijk trad, in aanwezigheid van onder anderen Willem-Alexander en Máxima. Die hebben vlakbij hun Griekse vakantiehuis.

De coronacrisis maakte reizen van het bruidspaar, en de over de hele wereld verspreide familie en genodigden niet mogelijk. Datzelfde probleem speelt komende week bij de viering van de tachtigste verjaardag van Theodora’s vader koning Constantijn. Ook daarvoor kan de familie, onder wie schoonzus koningin Margrethe en zus koningin Sofia, niet bijeenkomen.