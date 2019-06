Sophie Turner deed ’eigenlijk voor de grap’ auditie Game of Thrones

Op Jessica’s vraag wat haar ouders ervan vonden dat ze op haar dertiende auditie ging doen voor de serie, reageerde ze: „Eigenlijk heb ik mijn ouders helemaal niet verteld dat ik auditie deed. Ze kwamen er later gewoon achter. Mijn vrienden en ik hebben allemaal auditie gedaan, gewoon als een soort grap. En toen kreeg ik het ene na het andere telefoontje en belandde ik bij de laatste zeven.”

Het was ook pas toen dat ze het aan haar ouders vertelde. „Mijn ma werd helemaal gek. Ze belde mijn pa en zei: ’Ik weet niet of we dit kunnen doen’. Waarop hij zei: ’Ach, hou op, dit is wat ze al haar hele leven wil. Je moet het haar laten proberen.”

De rest is geschiedenis. De nu 23-jarige Turner verwierf faam door haar rol als Sansa Stark in acht seizoenen van Game of Thrones, dat dit jaar met veel drama tot een einde kwam. Ze speelt ook in de X-men-film Dark Phoenix die 6 juni in de Nederlandse bioscopen verscheen.