’CBS en Disney beschermden hoge pief die mannen betastte jarenlang’

Volgens de aanklacht lieten de producenten van de show Greg St. Johns veertien jaar lang wegkomen met zijn wangedrag. Hij kon zelfs opklimmen van cameraman tot hoofd van de afdeling cinematografie. Hij zou mannelijke collega’s geregeld in hun kruis hebben gegrepen en hun nek en schouders hebben gezoend. Zeker twaalf mannen moesten hun klachten over het hoofd van de cameraploeg bekopen met ontslag, zo beweert de California Department of Fair Employment and Housing.

Pas nadat Variety in 2018 een artikel had gepubliceerd waarin verschillende oud-medewerkers vertelden dat het management van de productie ondanks herhaaldelijke klachten nooit had ingegrepen, moest St. Johns vertrekken bij de serie. Volgens de aanklacht kreeg hij toen ook nog eens een som geld mee.

„Alle mensen in Californië hebben recht op een werkplek zonder seksuele intimidatie”, aldus de rechtbankpapieren. „Bedrijven en leiders die de mishandelaars beschermen en degenen die klagen straffen, overtreden de wet.”