André Hazes doet hele verhaal op nieuw album Thuis

Hopelijk ook de laatste die zo persoonlijk is, voegt de 26-jarige zoon van André sr. toe. Van de losbandige feestganger die hij vorig jaar nog was tot de breuk met zijn vriendin Monique: alles komt voorbij. De zanger neemt de luisteraar mee op zijn reis naar wie hij nu is: terug bij Monique, gelukkig in de liefde en voor het eerst echt vader van zijn zoon Dré.

”2020 is echt een mix van emoties. Dat is ook wat ik met het album wil laten horen. Ik heb eigenlijk alles gevoeld”, zegt André, die heel bewust geen onderwerp uit de weg gaat. „Dat heeft altijd in mijn aard gezeten. Ook als ik dingen niet goed doe, ga ik niet in mijn holletje kruipen en wachten tot het overwaait. Ik ben ook mans genoeg om te zeggen: ik zat fout.”

Verdwaald

Volgens André staat Thuis voor de groei die hij muzikaal maar vooral op privégebied doormaakte. „Het klinkt een beetje zweverig maar ik ben best wel een tijdje verdwaald geweest en ik heb de weg teruggevonden. Dat hoor ik zelf terug. Het album is een verhaal”, zegt hij. „De tracklist vertelt hoe het is begonnen en hoe het weer gelukkig eindigt. Ik kan er elke keer met een heel fijn gevoel naar luisteren.”

Monique kan dat nog iets minder goed, zegt André. Daar zijn sommige liedjes te pijnlijk voor. „Omdat zij weet in welke tijden die geschreven zijn. Maar ze is wel heel blij met de afloop en het hele verhaal. Daarom heb ik ook besloten om de tracklist zo op te zetten dat het positief eindigt”, vervolgt hij.

Verdriet

In de nieuwste editie van Weekblad Privé spreekt de zanger ook over hoe persoonlijk zijn nieuwe muziek is. „Als ik dit vorig jaar had gezongen, zou iedereen zeggen: ‘Hoe kun je hierover meepraten?’ Maar ik héb het nu echt meegemaakt. Zo staat op mijn juist uitgebrachte album Thuis een lied met de titel Voor niets gestraft. Dat gaat over een ouder die zijn kind niet meer mag zien. Zo ver kwam het bij mij niet, maar ik zat wel in een situatie dat ik moest bellen of ik Dré een paar uurtjes mocht zien. Hierdoor kan ik nu dat verdriet voelen”, verklaarde hij toen.

Ook het nummer Te Laat heeft een bijzondere betekenis. „Dat gaat over wat er gebeurd zou zijn als Monique een andere man was tegengekomen in de periode dat we uit elkaar waren. Dat zou ik mijzelf nooit hebben kunnen vergeven. Ik zou deze man zijn hele leven zuur hebben gemaakt. Terwijl hij er niets aan kan doen, maar toch. Hahaha. Heel egoïstisch, ik weet het. Gelukkig is het niet zover gekomen, dan was hij echt de sjaak geweest.”

Afsluiting

Voor André betekent Thuis, dat vanaf vrijdag in de winkels ligt, dan ook een soort afsluiting. Dankzij de coronacrisis kon hij de afgelopen maanden extra investeren in zijn relatie met Monique. „Die afsluiting komt langzaamaan. Daar hebben we nu natuurlijk veel tijd voor gehad, ook voor mij om te ontdekken dat het thuis ook leuk is. Ik weet nu dat ik niets heb om voor te vluchten. Dat het thuis eigenlijk gewoon heel lekker is. Het heeft alleen iets te lang geduurd.”