Moeder Sylvester Stallone overleden

„Mijn broer Sylvester heeft haar hele leven voor haar gezorgd alsof ze een koningin was”, schrijft Frank. „Ik zal mijn moeder nooit meer kunnen bellen of haar tegen me laten schreeuwen waarom ik nooit ben getrouwd.”

Jackie was moeder van vier kinderen: Tommy, Sylvester, Frankie en hun overleden zusje Toni Ann. „Het was moeilijk om haar niet aardig te vinden, ze was een erg excentriek en flamboyant persoon”, vervolgt Frank. „Ik denk dat ik mijn emoties in tranen en te veel wijn ga verdrinken. Als je iemand al 70 jaar kent, is het moeilijk en verdrietig.”