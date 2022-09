William, Harry, Catherine en Meghan ’herenigd voor oma’

Buitenland

Charles III officieel benoemd tot staatshoofd Australië

Een dag na de proclamatieceremonies in Londen is de Britse koning Charles III zondag benoemd tot het nieuwe staatshoofd van Australië. De bijbehorende verklaring werd tijdens een ceremonie in het parlement in de hoofdstad Canberra gepresenteerd door gouverneur-generaal David Hurley, meldt het Austra...