Rachel Hazes wil nieuw ’hufterproof’ beeld van André op Dam

„Ze heeft mij gevraagd de Rolls Royce onder de beelden te maken, eentje die hufterproof is”, aldus de kunstenaar. Frankey plaatste zes dagen geleden een grote legoversie van André Hazes op de Dam, ter gelegenheid van de 69e geboortedag van de volkszanger.

Inmiddels is het beeld een kopje kleiner gemaakt. Ⓒ HH/ANP

Het beeld bleek maandagochtend vernield te zijn. Het hoofd en de hoed lagen in stukken naast het beeld van de Amsterdamse volkszanger, die er amper een week stond.

De legoversie was vastgezet op een van de betonblokken die aanslagen met voertuigen op het plein moeten voorkomen. Het was een initiatief van de ondernemersvereniging van winkels in het centrum.