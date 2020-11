Snoop Dogg mist Martha Stewart

Snoop en Martha zijn inmiddels zo’n twaalf jaar met elkaar bevriend en presenteerden samen kookprogramma’s, waarin ze het tegen elkaar opnamen. Vanwege de grote verschillen tussen hen leverde dat vaak hilarische momenten op. De rapper is gek op zijn ’BFF’ en zegt veel van haar geleerd te hebben.

„Ik herinner me een aflevering waarin ze me liet zien hoe je de perfecte brownie maakt. Maar voor mij is die pas perfect als er iets ’groens’ in zit”, aldus Snoop in gesprek met Daily Mail, die hiermee verwees naar zijn voorliefde voor wiet. Volgens Snoop moest Martha daar hard om lachen en zei ze ’dat die ingrediënten na afloop van de show zouden worden toegevoegd’.

Snoop hecht veel waarde aan zijn vriendschap met Stewart. „Martha is te gek en we hebben ontzettend veel lol met elkaar. We zijn het misschien niet altijd met elkaar eens, maar dat geeft niet. Daar kunnen we over praten, zonder het respect voor elkaar te verliezen. In mijn ogen is dat ware vriendschap. Hopelijk kunnen we elkaar volgend jaar weer wat meer zien.”