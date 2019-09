Monique Westenberg laat eindelijk weer van zich horen

Zaterdagavond heeft ze een foto geplaatst waarop ze te zien is met haar zoontje op het strand. Ze houdt kleine Dré in haar armen terwijl op de achtergrond een prachtige zonsondergang te zien is. Ze geeft verder geen tekst en uitleg.

Onder andere Quinty Trustfull, Nicolette van Dam, Xander de Buisonjé en Belle Perez plaatsen hartjes bij het kiekje.

Er gaan al langere tijd geruchten over dat het niet goed gaat tussen Monique en André. Waar ze voorheen veel foto’s van elkaar plaatsten op sociale media, is dat nu al langere tijd niet het geval. De zanger liet onlangs weten dat hij even niet meer thuis woont, maar dat ze niet uit elkaar zijn.

