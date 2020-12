Ghislaine Maxwell nog voor kerst THUIS?

Komt Ghislaine Maxwell op borgtocht vrij? Ⓒ Getty Images

In afwachting van haar proces zit Ghislaine Maxwell, de voormalige rechterhand van Jeffrey Epstein, alweer enige tijd achter slot en grendel in een gevangenis in Brooklyn. Echt naar haar zin heeft de socialite het daar niet, sterker nog: het zou erg slecht met haar gaan. Zo zou ze kilo’s zijn afgevallen en last hebben van haaruitval. Maxwell wil maar een ding: weg uit de gevangenis. Er bestaat een kans dat ze dat nog vóór de kerstdagen voor elkaar krijgt!