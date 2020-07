Instagram biedt Bella Hadid excuses aan na verwijderen post

Nadat de foto verwijderd was, haalde Bella verhaal. „Instagram heeft mijn story verwijderd, waarin alleen stond dat mijn ’baba’ uit Palestina komt. Misschien kunnen ze me uitleggen wat hier verkeerd aan is? Het is namelijk niet pestend, beledigend, grafisch of seksueel getint. Mogen we soms niet Palestijns zijn op Instagram? Dit gedrag komt heel fout over bij mij.”

„Moet ik zijn geboorteplaats soms verwijderen? Nee. Ik ben er trots op Palestijns te zijn en iedereen zou mogen posten waar zijn of haar ouders geboren zijn. Laat iedereen weten waar je vandaan komt!”, aldus Bella.

Een woordvoerder van Facebook, het moederbedrijf van Instagram, liet weten: „Vanwege privacyregels mogen mensen geen persoonlijke informatie, zoals bijvoorbeeld paspoortnummers, op Instagram plaatsen. In dit geval was het nummer verwijderd, dus hadden we de foto moeten laten staan. We hebben de content hersteld en persoonlijk contact opgenomen met Bella om onze excuses aan te bieden.”