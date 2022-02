Premium Het beste van De Telegraaf

Zanger gaat theater in met imponerend levensverhaal Kenny B: ’Ik was nog nóóit in Parijs geweest!’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Hij is dan al zestig jaar, Kenny B zit nog vol plannen. Deze week start hij met zijn theatertour. Ⓒ William Rutten

Vanaf donderdag staat Kenny B in de Nederlandse theaters met The Story of Kenny B. Daarin vertelt de zanger over zijn bijzondere leven, vol hoogte- en dieptepunten. Eén ding hield hem altijd op de been: de muziek. In 2015 scoorde de in Suriname geboren zanger een monsterhit met Parijs. „Je gelooft het niet, maar toen ik het nummer schreef, was ik daar nog nóóit geweest.”