Jennifer Lopez heeft ex Marc Anthony uitgenodigd voor bruiloft

„Marc Anthony is aanwezig bij de bruiloft van J.Lo en A-Rod”, vertelt een ingewijde. „Hun relatie is altijd gezond en respectvol gebleven.”

Jennifer en Marc waren in de jaren negentig al kort samen, kregen in 2004 opnieuw een relatie en trouwden datzelfde jaar. In 2011 strandde de relatie, maar de scheiding was pas drie jaar later rond. Ze hebben samen een 12-jarige tweeling.

De zangeres kreeg begin 2017 een relatie met de oud-honkballer. De bruiloft van het koppel zou gepland staan voor deze zomer.