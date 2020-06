De nieuwe ’loopbaan’ van Tim Knol

De wandeltochten met Knol gaan door verschillende gebieden van Nederland, van Limburg tot Groningen en Vlieland. Onderweg krijgt de wandelaar een lekkere versnapering, optredens en verhalen. „En het is nog goed voor de gezondheid bovendien, ik kan het weten”, voegt Tim daaraan toe.

De club is opgericht in samenwerking met platenlabel Excelsior Recordings. Zelf heeft Tim Knol het afgelopen jaar flink aan zijn gezondheid gewerkt. Hij viel in een half jaar enorm af. „Ik was er helemaal klaar mee. Zat slecht in mijn vel en moest echt mijn leven veranderen”, schreef hij daarover op Facebook.