Acteur Claude Brasseur (84) overleden

Brasseur omschreef zichzelf dan ook graag als ’de acteur van vader op zoon’. Zelf kreeg hij grote bekendheid met rollen in films als Un éléphant ça trompe énormément uit 1977 en La Guerre des Polices uit 1980. Voor beide films ontving hij de grote filmprijs César. Ook voor zijn vertolking van de 19e-eeuwse avonturier Eugène-François Vidocq in de populaire televisieserie Les Nouvelles Aventures de Vidocq kreeg hij veel lof.

De Franse acteur was echter niet alleen op het witte doek te zien. Ook in de sport was hij behoorlijk fanatiek. Hij werd geselecteerd voor het Franse bobsleeteam voor de Olympische Spelen in 1964. Door een blessure ging dat avontuur helaas niet door.