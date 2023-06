The Dark Knight-acteur Colin McFarlane heeft prostaatkanker

De 61-jarige acteur vertelt aan PA Media dat hij nog geen behandeling nodig had, omdat dat de kanker zich in een zeer vroeg stadium bevond. De diagnose kon zo vroeg gesteld worden doordat hij zich regelmatig liet controleren, wat weer een gevolg was van een tip zeventien jaar geleden van een collega die prostaatkanker had. „Ik was me al bewust van het risico voor mij”, zegt hij. „Dus had ik jaarlijks en daarna zesmaandelijks regelmatige PSA-bloedtesten bij mijn huisarts.”

„Te veel mannen, zwarte mannen, sterven aan prostaatkanker”, stelt McFarlane ook in het bericht, waarin gesproken wordt van een dubbel zo hoog risico onder zwarte mannen. „Ze moeten weten dat een simpele bloedtest hun leven kan redden.” Hij deelt ook dat de ziekte in december ontdekt werd, negen maanden na de diagnose van prostaatkanker bij zijn broer.

McFarlane speelde de rol van politiecommissaris Gillian B. Loeb in Batman Begins en The Dark Knight, maar was ook de stem van de Britse spelshow The Cube en onder meer karakters in de Britse versie van animatieseries Peppa Big, Bob de Bouwer, Thomas de Stoomlocomotief en Brandweerman Sam.