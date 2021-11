’Alec Baldwin op huizenjacht in Vermont’

Sinds het schietincident, waarbij Baldwin per ongeluk cameravrouw Halyna Hutchins doodschoot, verblijft het gezin in Vermont. Daar wordt de acteur overspoeld door paparazzi.

De twee hebben samen een riant optrekje in New York van bijna vierhonderd vierkante meter. Na het schietincident op de filmset van Rust hebben ze halsoverkop hun appartement verlaten. Of de twee verhuisplannen hebben, is niet bekend.

Het onderzoek naar het voorval is nog in volle gang en focust zich op de assistent-regisseur en de wapenspecialist. Tegen Baldwin is vooralsnog geen aanklacht ingediend. Hij verklaarde dat hij niet wist dat het wapen een echte kogel bevatte. Afgelopen week claimden de advocaten van de wapenspecialist van de film Rust dat iemand mogelijk met opzet een echte kogel in een doosje met nepmunitie zou hebben gestopt.