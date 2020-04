Ex-vrouw Barney al negen maanden clean

„Vandaag negen maanden clean. Een watertje en koffie smaakt nog steeds prima”, aldus Silvia.

Silvia vertelde eerder aan Vrouw openhartig over haar alcoholverslaving. „Eigenlijk pas toen we werden afgeperst, ging het écht mis. Een jongen dreigde een sekstape van Raymond met een andere vrouw openbaar te maken. Raymond ontkende alles, maar ik wist niet meer wat ik moest geloven. Ik raakte zwaar verslaafd aan de drank. Elke ochtend als ik opstond dacht ik: ’Wat, wanneer en hoeveel kan ik drinken vandaag?’”

Nadat ze alles weer op de rit leek te hebben na een opname in een afkickkliniek, maakte ze een overval mee toen ze alleen thuis was.

Later greep ze naar eigen zeggen weer naar de fles toen ze beelden zag van Raymond die een 23 jaar jongere vrouw zoende in de lobby van een hotel. Ze waren op dat moment een tijdje uit elkaar. „Ik zat thuis op de bank toen ik zag hoe Raymond een 23 jaar jongere vrouw kuste in de lobby van een hotel. Ik dacht echt dat ik kapot ging, zo’n pijn. Ik kon gewoon niet geloven wat ik zag. Net als mijn kinderen die ook niet wisten van het bestaan van Julia. Meteen greep ik weer naar de drank. Dagenlang liet ik mezelf vollopen om maar niets te hoeven voelen.”

Daarna besloot Silvia alles aan haar moeder en zus op te biechten en kwam ze uiteindelijk in een afkickkliniek terecht. Toch zei ze in datzelfde interview dat het geloof ’haar echte redding is geweest’. „Door de gesprekken met pastoor Tim werd het weer rustig in mijn hoofd en kreeg ik langzaam de zin in het leven weer terug. Het heeft ervoor gezorgd dat de woede en het verdriet plaats hebben gemaakt voor vergeving: ik kan oprecht zeggen dat ik Raymond en Julia heb vergeven.”

Inmiddels heeft Silvia zelf ook weer geluk in de liefde: aan Privé liet ze eind februari weten een relatie te hebben met Piet uit Vianen, die ze via Facebook leerde kennen.