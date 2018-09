Lothar Matthäus trouwt voor vijfde keer

Matthaüs werd in 1981, toen zijn vijfde aanstaande nog niet eens was geboren, voor het eerst de bruidegom. Met Silvia kreeg hij dochters Alisa (nu 28) en Viola (26). Zij scheidden in 1992.

Twee jaar later kreeg Lolita Morena een ring om haar vinger geschoven van Matthaüs. Hun liefde werd bekroond met zoon Loris (22). De breuk was in 1999 definitief.

Drie keer bleek ook geen scheepsrechts voor de voetballer en later coach: In 2003 werd Marijana de bruid, de scheiding kwam in 2008 rond.

Toen Lothar de vijftig naderde legde hij het aan met de Oekraïense Liliana. Op nieuwjaarsdag 2009 gaven zij elkaar het jawoord in Las Vegas, zij was toen 21. Het was het kortst durende sprookje in de liefdescarrière van Lothar, de scheiding werd in februari 2011 voltrokken.

En dan nu is het nog dit jaar de beurt aan de 26-jarige Anastasia Klimko. Het model beviel in april van dit jaar van zoon Milan, het vierde kind voor Matthaüs.

"Ja, wij zijn onze bruiloft aan het plannen", vertelt de recordinternational in Bild. "Waar en wanneer staat nog niet voor honderd procent vast." Getipt wordt een kasteel in Slowakije, vlakbij hun woonplaats Budapest. Ook willen ze hun zoon voor de plechtigheid laten dopen.

Lothar Matthaüs werd met het Duitse nationaal elftal Europees kampioen in 1980 en wereldkampioen in 1990. Hij speelde op vijf WK's en vier EK's.