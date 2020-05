Nieuwe versie ’Scarface’ in de maak

Al Pacino nam het initiatief voor ’Scarface’ (1983) , waarin hij als Tony Montana dood en verderf zaaide.

Regisseur Luca Guadagnino (Call me by your name) is door filmstudio Universal aangetrokken om een remake te maken van Scarface (1983), op basis van een script van de gebroeders Coen. Wie de titelrol zal spelen, is nog niet bekend.