Sophie Ellis-Bextor vindt songfestival een te grote gok

Hoewel de inmiddels 44-jarige zangeres naar eigen zeggen dol is op het songfestival is het voor haar carrière een te grote gok. „Ik heb op dit moment het gevoel, met alles wat ik van plan ben, dat het zou zijn alsof ik naar een casino loop en al mijn fiches op rood zet. Ik heb geen zin in die gok.”

Ellis-Bextor, in Nederland vooral bekend van de hit Murder On The Dancefloor, ziet het wel zitten om op een andere manier betrokken te zijn bij de Britse inzending. „Weet je wat ik heel graag zou willen doen? Ik zou het liedje willen schrijven. Dat zou leuk zijn; een songfestivalliedje schrijven.” Hoogstwaarschijnlijk wordt pas volgend jaar bekend wie er namens het Verenigd Koninkrijk naar Zweden gaat.