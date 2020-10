Jameela Jamil: ’Vrouwen van kleur verdienen gratis therapie’

„Het leven is moeilijker voor hen, in het bijzonder voor zwarte vrouwen”, verklaart ze haar mening in gesprek met Elle. „Ik zou willen dat alle gekleurde vrouwen over de hele wereld gratis therapie kregen. Ik denk echt dat dit het ding is dat we het meest nodig hebben, het meest verdienen... Omdat het voor ons moeilijker is op deze wereld. Ik denk dat dit waarschijnlijk geldt voor alle minderheden. Het zou ons absoluut helpen door een wereld te navigeren die ons oneerlijk discrimineert.”

Ze voegt eraan toe: „Als we er niet over kunnen praten, kunnen we er niet mee omgaan. We kunnen het zelfs niet zien. Dan doen we alsof het er niet is, houden we het voor onszelf en vreet het ons op.”