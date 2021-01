Nicki Minaj en Tracy Chapman schrikken voor bijna half miljoen dollar

Met de schikking is een bedrag van 450.000 dollar (zo’n 367.000 euro) gemoeid, meldt The Hollywood Reporter.

De zaak liep al meer dan twee jaar. Chapman, bij het grote publiek onder meer bekend van de hit Fast Car, stapte in oktober 2018 naar de rechter vanwege de kwestie. Minaj had Baby Can I Hold You gebruikt voor haar lied Sorry. Het was de bedoeling dat het nummer op haar album Queen zou komen, maar toen ze geen toestemming kreeg, zag ze daar van af. Het liedje lekte daarna alsnog uit op internet.

Nu er een schikking is getroffen, is de rechtszaak van de baan.