Taylor Swift aangeklaagd

Het bedrijf is not amused omdat de zangeres en haar team de stekker hebben getrokken uit een eerder gemaakte deal. Het chauffeursbedrijf ging afgelopen juni, ondanks verregaande eisen, in zee met Taylor.

Volgens TMZ zou Taylor destijds een limo met chauffeur nodig hebben gehad om haar rond te rijden in New York. De verhuurder heeft geweten dat ze met een beroemdheid te maken hadden, want het team achter Taylor stelde opmerkelijke eisen. Zo zou de chauffeur richtlijnen hebben gekregen met daarin omschreven op welke momenten het toegestaan was om tegen Taylor te praten. Maar daar bleef het niet bij. Taylors beveiligers eisten ook nog eens twee gloednieuwe Chevy SUV's.

Drie weken na de gemaakte afspraken, zou Taylors management zich echter hebben bedacht. De chauffeurs pikken het niet en stellen Taylor en consorten aansprakelijk voor de gemaakte verliezen.