Nominaties Televizier-prijzen bekend

Meer dan 725.000 mensen hebben gestemd op hun favoriete programma's, en de drie programma's die kans maken op de felbegeerde Ring zijn: Johnny's programma SynDROOM (RTL) en de series Penoza II (KRO) en Flikken Maastricht (AVRO/TROS).

De dames die kans maken op een Zilveren Ster zijn Chantal Janzen, Floortje Dessing en Linda de Mol. In de race voor de Zilveren Ster Man zijn Art Rooijakkers, Humberto Tan en Johnny de Mol.

RTL Late Night's Luuk Ikink staat recht tegenover zijn RTL-collega's Richard Groenendijk en Ruud Feltkamp in de categorie Aanstormend Talent.

Bioloog Freek Vonk's programma Freek in het wild (VPRO) is in de running voor een Gouden Stuiver, de publieksprijs voor het beste kinderprogramma. Freek neemt het op tegen Checkpoint (EO) en Wie is De Mol junior (AVRO).

Op 16 oktober worden de Televizier-prijzen uitgereikt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Carré. Wie is De Mol? won de Ring vorig jaar.