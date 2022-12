Nederlandse Luna eindigt als 7e op Junior Eurovisie Songfestival

Lissandro, duidelijk groot fan van zangers als Elvis Presley en Bruno Mars, zong in totaal 203 punten bij elkaar met Oh Maman! Armenië, dat het Junior Eurovisie Songfestival dit jaar organiseerde, eindigde op de tweede plaats. Georgië werd derde.

Luna trapte de internationale show af met haar liedje La Festa. Daarna begon het lange wachten, na de Nederlandse stonden er nog vijftien acts op het podium in de Armeense hoofdstad Jerevan. Problemen met dat wachten had Luna niet, vertelde ze zaterdag aan het ANP. „Als je als eerste begint, ben je gelijk van de spanning af en kan je daarna de hele show vanuit de green room zien.” Tijdens de show maakte de Limburgse duidelijk te genieten van alle optredens. „Het is geweldig om hier te zijn en iedereen te zien.”

Click Clack

Voorafgaand aan de finale gold Luna als een van de favorieten. Kenners tipten de Limburgse, Armenië en Groot-Brittannië voor de overwinning. Met haar zevende plaats heeft Luna het beter gedaan dan Ayana, die Nederland vorig jaar vertegenwoordigde op het Junior Eurovisie Songfestival. Zij eindigde in Parijs op de negentiende en laatste plaats.

Nederland is van alle deelnemende landen het enige land dat aan alle twintig edities van het Junior Eurovisie Songfestival heeft deelgenomen. Eén keer won Nederland: in 2009 haalde Ralf Mackenbach de meeste punten met zijn nummer Click Clack.