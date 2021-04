Ook Porgy Franssen en Pepijn Schoneveld in nieuwe Cruijff-musical

Franssen was recent te zien in de veelgeprezen voorstelling Peachez van Toneelgroep Maastricht. Schoneveld maakte meerdere solovoorstellingen, speelde recent in Oogappels en maakt de goed beluisterde podcast PepTalk, over cabaret.

Acteur Milan Sekeris is in musical 14 te zien als Piet Keizer. Eerder werd al bekend dat Tobias Nierop de hoofdrol van Cruijff zelf op zich zal nemen. De musical zal worden gespeeld in het nieuwe AFAS Theater in Leusden, bij Amersfoort. De voorstelling zal worden gespeeld binnen de dan geldende coronamaatregelen.

De voorverkoop van 14 is van start gegaan.