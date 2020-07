Filmklassieker Fletch krijgt remake

De Amerikaanse acteur Jon Hamm zal de hoofdrol spelen en is mede-producent van de film. De regisseur is Greg Mottola, bekend van Superbad en de serie The Newsroom.

De oorspronkelijke Fletch werd gespeeld door acteur Chevy Chase. Na Fletch uit 1985, kwam er nog een sequel, Fletch Lives in 1989. De films waren gebaseerd op de boeken van schrijver Gregory Mcdonald uit de jaren 70 en 80.

De nieuwe verfilming is gebaseerd op het tweede boek van Mcdonald genaamd Confess, Fletch. Het is nog niet bekend wanneer de opnames beginnen en wanneer de film in de bioscoop komt.