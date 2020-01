Metropole Orkest wint Grammy Award

Jacob Collier Ⓒ ANP

Mooi nieuws voor het Metropole Orkest. Het is het orkest gelukt om hun Grammy nominatie om te zetten in winst. Voor zijn rol in het nummer All Night Long van het album Djesse Vol.1 met multi-instrumentalist Jacob Collier won het de felbegeerde prijs in de categorie Best Arrangement, Instruments and Vocals. Collier nam de award in ontvangst in het bijzijn van Metropole chef-dirigent Jules Buckley.