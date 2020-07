Lizzo geniet van veganistisch leven

„Als nieuwe veganist ontdek ik de smaken van planten en plantaardige proteïnen. Dat is te gek! Elke reis is iets persoonlijks en dat moet gevierd worden”, aldus de drievoudig Grammy-winnares.

Lizzo’s ontbijt bestaat uit een groene smoothie, waarin kokoswater en groenten zitten. Voor de lunch eet ze een salade van rode kool, andijvie, avocado en broccoli. Naar eigen zeggen is ze ’nog nooit zo verzadigd geweest na een maaltijd’.

Mocht de zangeres tussendoor toch behoefte hebben aan een snack, dan is knoflook hummus met crackertjes haar redding. „Voorheen at ik altijd een zak Cheetos leeg, maar dit is veel lekkerder. Ik voel me er oprecht beter bij, in alle opzichten.”