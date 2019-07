Dieven nemen hond Daniel Sturridge mee

In een video op Instagram doet hij aangedaan zijn verhaal. „Hoe kun je nou inbreken in een huis in Los Angeles en iemands hond meenemen? Ben je gek ofzo? Je gaat een huis binnen om een hond mee te nemen? Laat iemand mijn hond vinden, ik betaal ervoor. Ik ben serieus. Ik wil mijn hond terug.” Ook plaatst hij enkele foto’s van Lucci.

Naast de hond zijn er ook enkele tassen meegenomen. De daders zijn via een glazen deur, die ze insloegen, binnengekomen. Hoe groot de schade is, is niet bekend.