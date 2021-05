Pasgeboren dochtertje rapper Murda overleden

„Ik weet echt niet waar ik moet beginnen en wat ik moet zeggen. Mijn mooie dochter, je bent vanaf nu onze beschermengel”, begint hij zijn verhaal. „Je nam je laatste adem terwijl je bij ons was, je ging rustig weg en nam een stukje van mij mee met je vertrek. Hoe moet het leven nu doorgaan? Je zult voor altijd bij me zijn. Je zit in mijn hart, mijn gedachten en mijn ziel. We missen je en houden zoveel van je. Rust zacht.” Daarnaast deelt de rapper een foto waarop te zien is hoe hij en zijn vrouw de hand van het meisje aanraken.

Murda, die naast het rappen ook speelde in de film Gangsterboys, heeft samenwerkingen gehad met onder anderen Ronnie Flex, Kraantje Pappie en Frenna. In Turkije scoort de Turks-Nederlandse rapper hit na hit. Over dit succes vertelde hij eerder dit jaar aan de NOS: „Ik had natuurlijk wel vertrouwen in mijn werk, maar dit gaat mijn verwachtingen te boven."