Gisele Bündchen neemt het op voor Doutzen Kroes

„Ik ken Doutzen en weet dat ze een heel aardig en lief persoon is. Ik kan niet geloven dat er zoveel haatreacties haar kant opkomen, simpelweg omdat ze haar mening verkondigt. Het maakt me verdrietig om te zien hoeveel veroordeling er is, evenals een gebrek aan empathie. Haat is niet het antwoord”, aldus Gisele.

Ze vervolgt: „Ik vraag iedereen om hun geest rust te geven en diep in je hart te kijken om liefde te vinden. Zodat we allen samen kunnen komen in vrede en harmonie kunnen creëren in deze wereld. We hebben dat nu meer dan ooit nodig.”

Doutzen kwam afgelopen week onder vuur te liggen nadat ze voor het eerst sinds maanden een bericht plaatste op sociale media en daarin zei zich „niet te laten dwingen het vaccin te nemen.” Veel volgers vonden het onverantwoord om haar platform hiervoor te gebruiken, waar anderen het juist toejuichten en prezen.