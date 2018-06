Knallers ontbreken bij SBS

Wel nieuw: De Amerikaanse dramaserie Resurrection, een talentenjacht gepresenteerd door Beau van Erven Dorens, en 't is hier fantastisch, waarin we zien hoe Nederlanders vakantie in het buitenland vieren. Met het interactieve muziekprogramma The winner takes it all en Is this love, een nieuwe datingshow in de stijl van Utopia kunnen we stellen dat dit de blikvangers zijn voor SBS6 in het televisieseizoen 2014/2015.

Al eerder werd bekend dat Utopia doorgaat in 2015 en dat een tweede seizoen van de dramaserie Celblok H in de maak is.

Bij Net 5 zijn de titels Mijn restaurant, waarin restauranteigenaren in elkaars zaak dineren, en De volgende stap het meest opvallend. In dit laatste programma neemt nieuwkomer Sebastiaan Labrie zes bekende Nederlandse vrouwen samen met een familielid mee op reis.

Beau van Erven Dorens, die al flink wat titels op zijn naam heeft staan bij SBS6, gaat dit seizoen ook nog voor Veronica op pad. In De Vliegende Hollanders doet de presentator samen met Mark van Eeuwen de ABC-eilanden aan.