Yuki Kempees van Kriss Kross Amsterdam breekt rib

„We hadden dat nummer beter ’Vangrail’ kunnen noemen, want daar maakte ik een flink zware crash rechtstreeks die vangrail in”, grapt Yuki een dag na het ongeluk in gesprek met het ANP. „Ik voelde meteen een soort knap en dacht: oeh, dit zit niet goed. Toen ben ik naar de eerste hulp afgevoerd, zijn er fotootjes gemaakt en bleek ik mijn rib gebroken te hebben.”

De afgelopen maanden was Kempees een van de deelnemers aan het recentste seizoen van het RTL-programma Expeditie Robinson. Vorige week werd duidelijk dat hij het na 32 dagen op het eiland net niet tot de finale had geschopt. „Zit je zes weken op zo’n eiland en er gebeurt niks, stap je een keer in een kart, breek je je rib!”, zegt Kempees.

’Alles doet pijn’

Hij kan lachen om zijn ongeluk maar zijn lijf doet wel pijn, zegt de frontman. „Ik kan niet veel doen en dat geldt eigenlijk voor alles. Alles wat ik doe, doet pijn. Ik moet echt een keuze maken of ik voor bepaalde dingen ga opstaan of toch maar blijf zitten. En een baby die net geleerd heeft om zich aan je op te trekken helpt dan ook niet mee!”

Qua optredens mist de dj dankzij de lockdown niet zoveel, maar wel had hij graag persoonlijk meegeholpen met promotiewerkzaamheden voor zijn boek Meer dan me lief is. De gebundelde columns die hij zeven jaar lang schreef voor maandblad Glamour had hij graag zelf onder de aandacht gebracht. „Ik had nu tijd om het zelf rond te brengen naar vrienden en bekenden, en dat zit er nu niet in. Dat is jammer. Dan maar op een andere manier creatief zijn”, besluit Kempees.