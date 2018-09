René weg uit Utopia

René liet bij het afscheid weten dat hij het jammer vindt hoe de Utopianen soms met elkaar omgaan. De klusjesman hoopt dat daar snel verandering in komt.

''I'm coming home, coming home. Tell the world that i'm coming home", zongen de bewoners René toe toen hij de poort uit liep.

De borg die René betaald heeft, wordt gestort aan Stichting Heppie. René stapte op 10 augustus Utopia binnen.

De klusser liet eerder al weten dat hij grootse plannen heeft na Utopia. Hij wil op reis gaan en zijn dochter, die in Canada woont, weer zien.