Lionel Richie is 'bionische man'

Sinds de zanger zich drie jaar geleden in het geheim een nieuwe heup liet aanmeten, voelt hij zich als herboren, vertelt hij aan de Britse krant Mirror. "Sinds de Commodores dragen we geen hoge laarzen meer wegens de enkels en knieën. Ik denk daar nog wel eens aan.Wat waren we aan het doen? Elke avond op het podium sprongen we van verhogingen op de grond. Gestoord! Waar waren we mee bezig?"

Lionel heeft al enige tijd te kampen met de gevolgen van reumatoïde artritis , maar zijn nieuwe heup scheelt een hele hoop. "Ik moest drie jaar geleden een heupoperatie ondergaaan en echt: ik weet niet eens meer welke heup het was, want zo goed is technologie tegenwoordig. Ik heb het een jaar uitgesteld, maar op gegeven moment moest ik wel."

Dus nu is hij 'bionisch' en dat bevalt hem prima. "Ik ben zo goed als nieuw! Ik ben bionisch. Nou ja, niet echt, maar de heup is beter dan ooit en het touren gaat geweldig. Ik voel niet eens dat ik reumatoïde artritis heb!"