Libera over B&B Vol Liefde-Desiree: ’Doodvermoeiend’

Hoewel Libera geen deelnemer is in het populaire tv-programma B&B Vol Liefde, komt zij als ex van B&B-eigenaar Hans in Italië toch regelmatig in beeld. Zij woont in de Bed and Breakfast omdat Hans haar na hun scheiding in 2015 niet kon uitkopen. Zij en hun dochter Angelica hielpen Hans met het uitkiezen van potentiële liefdeskandidaten, waaronder de veelbesproken energieke Desiree, die uiteindelijk door Hans werd weggestuurd nadat Hayriye en Libera ruzie met haar kregen omdat er geen augurken gekocht waren voor een tonijnsalade.

„In één woord? Doodvermoeiend”, vertelt Libera aan het programma. „Omdat die vrouw een vulkaan is.” Over e tot áugurkenrel’omgedoopte ruzie, zegt ze: „Met die augurkjes maakte ze me gek.” Toch is ze niet onverdeeld negatief. „Ze was ook heel leuk en maakte me aan het lachen.”