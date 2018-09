Verloofde George Clooney komt aan in Italië

De twee trouwen vermoedelijk zaterdag in Venetië. De bruid zag er bij aankomst op het vliegveld in Milaan ontspannen uit en werd vergezeld door haar moeder Barria, weet Hello!

Amal slaagde er ondanks de opwinding rond het droomhuwelijk in om haar aankomst stil te houden. Ze was casual gekleed in een zwarte jas, een groen t-shirt en gescheurde jeans. Hoewel de 36-jarige mensenrechtenadvocaat naar verluidt in een jurk van Alexander McQueen trouwt, droeg ze ook een grote kledingtas van Stella McCartney. Mogelijk is er dus ook een rol weggelegd voor de Britse designer.

Amal en George, trouwen volgens geruchten aan het water. Mogelijk is dat bij het Aman Canal Grande Venice Hotel of Ca' Farsetti Palace. De avond voor de bruiloft vindt er een diner plaats bij het Belmond Hotel Cipriani waar George een graag geziene gast is. Zo'n 60 gasten zullen daar getuigen zijn van een speciale ceremonie ter ere van hun eenjarig samenzijn. George's vriend en oud-burgemeester van Rome Walter Veltroni zal deze ceremonie uitvoeren.