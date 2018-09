Lady Gaga was zwaar depressief

"Ik was boos, cynisch en bedroefd. Het voelde alsof ik met een zwaar anker aan het slepen was", vertelt ze aan Harper's Bazaar.

De Pokerface-zangeres was er zo slecht aan toe, dat ze het gevoel had dat ze het niet zou redden. "Op 1 januari werd ik wakker en ik moest weer huilen. Ik keek in de spiegel en zei tegen mezelf: 'Ik weet dat je niet meer wilt vechten. Ik weet dat je denkt dat je dat niet kan, maar je hebt het al eerder laten zien. Ik weet dat het pijn doet, maar je zal deze depressie niet overleven'".

Gaga wist begin dit jaar de draad weer op te pakken. Ze vond dat ze dat verplicht was tegenover haar fans en familie. "Depressie zorgt er niet voor dat je talenten verdwijnen, ze zijn alleen wat moeilijker te vinden. Maar ik zal het altijd terugvinden. Ik heb geleerd dat mijn zware tijden nooit kapot zullen maken wat zo goed is aan me."