Eurovisie Songfestival onthult knuffelvormig podium voor Oekraïne

De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft met nog exact honderd dagen tot de start van het liedjesfestijn laten weten dat de show vol verwijzingen zal zitten naar Oekraïne. Een daarvan is het podium dat momenteel in de Liverpool Arena wordt gebouwd.

Het reusachtige podium is ontworpen in de vorm van een knuffel met uitgestrekte armen richting Oekraïne. Het land ging vorig jaar met de winst aan de haal dankzij Kalush Orchestra, maar door het aanhoudende conflict met Rusland moest noodgedwongen uitgeweken worden naar het Verenigd Koninkrijk.

Volgens uitvoerend producent Andrew Cartmell wordt alles uit de kast gehaald om de 67e editie van het Songfestival onvergetelijk te maken. Het podium in Liverpool lijkt deels gebaseerd op het ontwerp dat in 2021 in Rotterdam werd gebruikt met grote draaiende led-schermen.

Technische problemen

Vorig jaar zorgde het podiumontwerp in Turijn voor veel onzekerheid toen vlak voor de halve finales duidelijk werd dat diverse bewegende onderdelen dienst weigerden. Hierdoor moesten meerdere landen op het laatste moment hun act aanpassen.

Het Eurovisie Songfestival vindt dit jaar plaats op zaterdag 13 mei. De twee halve finales zijn te zien op 9 en 11 mei.