Advocaat Jonah Hill: beschuldiging aanranding compleet verzinsel

Volgens Nikolas, bekend van de Nickelodeon-serie Zoey 101, werd zij op 16-jarige leeftijd door de acteur tijdens een huisfeestje aangerand. Hill zou haar tegen een deur hebben geduwd en haar hardhandig hebben gezoend. „Ik was zo geschokt dat ik hem wegduwde en naar binnen rende”, schreef de actrice op Twitter in reactie op het bericht van Brady. „Ik ben getraumatiseerd door mannen in Hollywood. Het is echt triest wat voor traumatische gebeurtenissen ik in mijn lichaam en geest heb opgeslagen. Dingen moeten veranderen.”

Volgens advocaat Marty Singer is de beschuldiging van Nikolas „een compleet verzinsel” en zou het hele voorval ’nooit gebeurd’ zijn. Hij noemt de actrice een ’aantoonbaar onbetrouwbare’ bron en ’een seriële aanklager die verschillende beschuldigingen heeft geuit tegen meerdere mannen in de entertainmentindustrie’.