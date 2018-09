Huwelijksaanzoek Bieber in Central Park

Dat laat hij weten op Instagram. De Canadese zanger, die de afgelopen jaren een knipperlichtrelatie heeft met Selena Gomez, postte van het weekend een foto van zichzelf in het welbekende park.

"Het idee was dat ik naar Central Park zou gaan om mijn toekomstige vrouw ten huwelijk te vragen. Maar soms veranderen dingen. Ik ga nadenken over iets dat meer romantisch is," aldus Justin.

Terwijl de 20-jarige populaire zanger in New York aan het werk was, vermaakte 'ex' Selena zich met acteur Orlando Bloom tijdens een concert in Californië. Volgens New York Post hadden ze het wel érg gezellig samen. Bieber zou niet bepaald blij zijn geweest toen hij dat hoorde.