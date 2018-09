'Justin Bieber op cursus woedebeheersing'

De zanger moet een cursus woedebeheersing volgen, maar wordt in ruil daarvoor niet vervolgd voor het feit dat hij onder invloed achter het stuur zat.

Bieber zal schuld bekennen wat betreft de aanklacht roekeloos rijden en het geweldloos tegenwerken van een agent, schrijft Miami Herald. Het popidool zal een cursus woedebeheersing van twaalf uur lang moeten volgen en 50.000 dollar moeten doneren aan een goed doel.

Het is geen verrassing dat het OM een deal sluit met Bieber. De zaak tegen de ex van Selena Gomez was namelijk niet erg sterk. De politieagent die Justin aanhield loog over het feit dat Bieber aan het straatracen zou zijn. Ook had het tieneridool niet 'duidelijk gedronken' zoals de diender zei.

De advocaat van Justin zou er overigens wel op staan dat zijn cliënt geen proeftijd krijgt. Bij de kleinste overtreding zou Bieber dan namelijk de bak ingaan en zich aan de wet houden lijkt de zanger niet altijd erg serieus te nemen. Dit is al de tweede keer dat Bieber er goed van af komt. In juli sloot Justin ook al een deal met justitie in het eiergooi-incident. Hij kreeg geen celstraf voor het vandalisme, maar wel een taakstraf.